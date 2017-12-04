На частині траси Київ-Чоп досі заборонено рух великих вантажівок

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Рух вантажного транспорту на всіх автодорогах державного і місцевого значення загального користування у Львівській області відновлено у зв’язку із зменшенням інтенсивності опадів, на Закарпатті на автодорозі Київ - Чоп досі діють обмеження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укравтодору.

Як зазначається, проїзд по всіх дорогах Львівської області забезпечено.

У Закарпатській області, за даними Укравтодору, рух великовагового транспорту на дорозі М-06 Київ - Чоп залишається закритим. Сніг продовжує випадати.

Дорожня техніка працює над очищення доріг від снігу та обробкою протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів.

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