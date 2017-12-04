На части трассы Киев-Чоп до сих пор запрещено движение больших грузовиков

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 54196 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107662 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109082 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127432 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105776 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107613 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113120 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117378 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123180 просмотра

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На части трассы Киев-Чоп до сих пор запрещено движение больших грузовиков

На части трассы Киев-Чоп до сих пор запрещено движение больших грузовиков

Киев  •  УНН

 • 12570 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Движение грузового транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения общего пользования во Львовской области возобновлено в связи с уменьшением интенсивности осадков, на Закарпатье на автодороге Киев - Чоп до сих пор действуют ограничения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Как отмечается, проезд по всем дорогам Львовской области обеспечен.

В Закарпатской области, по данным Укравтодора, движение крупногабаритного транспорта на дороге М-06 Киев - Чоп остается закрытым. Снег продолжает выпадать.

Дорожная техника работает над очисткой дорог от снега и обработкой противогололедными материалами.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов.

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