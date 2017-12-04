На части трассы Киев-Чоп до сих пор запрещено движение больших грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Движение грузового транспорта на всех автодорогах государственного и местного значения общего пользования во Львовской области возобновлено в связи с уменьшением интенсивности осадков, на Закарпатье на автодороге Киев - Чоп до сих пор действуют ограничения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
Как отмечается, проезд по всем дорогам Львовской области обеспечен.
В Закарпатской области, по данным Укравтодора, движение крупногабаритного транспорта на дороге М-06 Киев - Чоп остается закрытым. Снег продолжает выпадать.
Дорожная техника работает над очисткой дорог от снега и обработкой противогололедными материалами.
Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов.