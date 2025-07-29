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На Business Club КБУ обговорили стан ринку нерухомості України та інноваційні технології відбудови

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Business Club КБУ присвячений практичним кейсам, інноваційним рішенням для швидкої відбудови та аналітиці українського ринку нерухомості у першому півріччі 2025 року

На Business Club КБУ обговорили стан ринку нерухомості України та інноваційні технології відбудови

23 липня в межах Business Club КБУ, учасники ознайомились зі станом українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року, передає УНН.

Ми вперше поєднали аналітику та практичну частину — для того, щоб учасники могли не лише отримати найсвіжіші дані про ринок нерухомості, а й змогли одразу обговорити їх зі спікерами, поділитися досвідом і знайти точки дотику для співпраці 

- зазначив Олександр Червак.

Традиційно, до участі в Business Club КБУ було запрошено представника територіальної громади, що постраждала від збройної агресії рф. Максим Синявін, Заступник Тростянецького міського голови, розповів про наслідки окупації міста, обсяг руйнувань та втрат, а також про системну роботу з відновлення - від відновлення лікарні, житлових будинків, освітніх закладів до запуску нових проєктів у сфері енергозбереження, медицини, культури та молодіжної інфраструктури. Він презентував "Концепцію реконструкції та сталого економічного розвитку" та підкреслив, що відбудова - це не лише повернення до довоєнного стану, а створення сучасного та стійкого простору для життя.

Тетяна Філіпович, Координатор програми Finnpartnership в Україні, представила діяльність програми, яка відкриває нові можливості для українського бізнесу. 

Вона зазначила, що українські компанії можуть скористатися фінансуванням у розмірі від 15 до 400 тисяч євро для реалізації спільних проєктів,що дає змогу виходу на ринки ЄС та розвитку експорту. Програма охоплює такі сектори, як будівництво, енергетика, освіта, деревообробка та інші. Тетяна також наголосила, що 45% річного грантового бюджету вже спрямовано на проєкти в Україні, а також поділилася практичними порадами щодо пошуку фінських партнерів і перших контактів. 

Світлана Свириденко, представник в Україні NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS, ознайомила з діяльністю компанії, платформою партнерства між українськими та норвезькими компаніями у сфері будівництва. 

Було представлено інноваційні підходи до відбудови України, зокрема пілотні проєкти з використанням екологічних матеріалів, досвіду норвезьких архітекторів і технологій CLT. Розповіла про співпрацю з фінансовими установами, програму Rebuild Green 2030 та відкритість NOCON до нових партнерств у проєктах соціальної інфраструктури. У межах своєї діяльності компанія вже реалізує ініціативи спільно з провідними норвезькими партнерами, такі як Splitkon AS, MagnorVinduet, BREEAM-NOR .

Євген Богуславський, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН, акцентувавши на зростанні обсягів продажів та прозорості процесів, які дозволяють залучати приватний капітал до стратегічних об’єктів. Також було презентовано інвестиційні плани до кінця 2025 року, в якій увійшли найбільш перспективні об’єкти малої та великої приватизації. Prozorro.Продажі є ефективним інструментом для бізнесу, що шукає нові можливості на ринку нерухомості України.

Інна Фурман, СЕО, Засновниця компанії 3D UTU, ознайомила з новітніми технологіями в будівництві, зокрема 3D-друк бетоном, який вже сьогодні дозволяє суттєво економити час, кошти та людські ресурси. Вона презентувала перший в Україні житловий будинок надрукований на 3D-принтері та наголосила на потенціалі цієї технології для пришвидшення будівництва, зниження вартості конструкцій і створення унікальних архітектурних рішень. Також були окреслені виклики, пов’язані з впровадженням 3D-будівництва, і рішення, які вже застосовує компанія UTU.

Володимир Копійковський, Керівник відділу продажів компанії "Євроформат" Ліфти, висвітлив трансформацію ринку ліфтової інфраструктури в Україні у напрямку безбар’єрних рішень. Він акцентував на необхідності адаптації ліфтів до потреб маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та літніх людей. Було відзначено, що інклюзивність поступово стає обов’язковим стандартом у будівництві, а завдяки державним програмам подібних "Зроблено в Україні", українські виробники, як "Євроформат", отримують додаткові можливості для розвитку.

Юрій Хапко, Керуючий партнер юридичної фірми TOTUM, порушив тему повернення практики стягнення пайової участі, яку було офіційно скасовано у 2020 році. Попри це, забудовникам, які не встигли ввести об’єкти в експлуатацію до цієї дати або не уклали договори, нині масово надходять позови від органів місцевої влади. Він пояснив, чому така ситуація виникла, які юридичні колізії існують та як захистити бізнес — зменшити або уникнути сплати.

Данило Глоба, керівник юридичного відділу YouControl, розяснив, як девелоперам уникати ризиків під час відбудови, щоб не втратити гроші, репутацію й час. Він наголосив на важливості перевірки контрагентів та персоналу, виявленні зв’язків із країною-агресором, наявності санкцій чи судових справ. Також підкреслив роль комплаєнсу — системи внутрішнього контролю, що допомагає попередити юридичні та фінансові проблеми. 

Наприкінці зустрічі учасники Business Club КБУ мали змогу поспілкуватись та обговорити можливі напрямки співпраці.

Ознайомитись з матеріалами першої частини Business Club КБУ на якій було розглянуто аналітичні дані українського ринку нерухомості, можна за посиланням:

https://www.youtube.com/live/elRWrlPiTS0?si=kSqNTVtgybZ8Vx23 

Пропонуємо переглянути фотоальбом:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1168510805295283&type=3&locale=uk_UA 

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Україна, Український погляд, Українські Національні Новини, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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