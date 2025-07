На Business Club КБУ обсудили состояние рынка недвижимости Украины и инновационные технологии восстановления

23 июля в рамках Business Club КБУ участники ознакомились с состоянием украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года, передает УНН.

Мы впервые объединили аналитику и практическую часть — для того, чтобы участники могли не только получить самые свежие данные о рынке недвижимости, но и смогли сразу обсудить их со спикерами, поделиться опытом и найти точки соприкосновения для сотрудничества - отметил Александр Червак.

Традиционно, к участию в Business Club КБУ был приглашен представитель территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии рф. Максим Синявин, заместитель Тростянецкого городского головы, рассказал о последствиях оккупации города, объеме разрушений и потерь, а также о системной работе по восстановлению - от восстановления больницы, жилых домов, образовательных учреждений до запуска новых проектов в сфере энергосбережения, медицины, культуры и молодежной инфраструктуры. Он представил "Концепцию реконструкции и устойчивого экономического развития" и подчеркнул, что восстановление - это не только возвращение к довоенному состоянию, а создание современного и устойчивого пространства для жизни.

Татьяна Филипович, Координатор программы Finnpartnership в Украине, представила деятельность программы, которая открывает новые возможности для украинского бизнеса.

Она отметила, что украинские компании могут воспользоваться финансированием в размере от 15 до 400 тысяч евро для реализации совместных проектов, что позволяет выйти на рынки ЕС и развивать экспорт. Программа охватывает такие секторы, как строительство, энергетика, образование, деревообработка и другие. Татьяна также подчеркнула, что 45% годового грантового бюджета уже направлено на проекты в Украине, а также поделилась практическими советами по поиску финских партнеров и первых контактов.

Светлана Свириденко, представитель в Украине NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS, ознакомила с деятельностью компании, платформой партнерства между украинскими и норвежскими компаниями в сфере строительства.

Были представлены инновационные подходы к восстановлению Украины, в частности пилотные проекты с использованием экологических материалов, опыта норвежских архитекторов и технологий CLT. Рассказала о сотрудничестве с финансовыми учреждениями, программе Rebuild Green 2030 и открытости NOCON к новым партнерствам в проектах социальной инфраструктуры. В рамках своей деятельности компания уже реализует инициативы совместно с ведущими норвежскими партнерами, такими как Splitkon AS, MagnorVinduet, BREEAM-NOR.

Евгений Богуславский, Партнер НРЦ ЮКРЕЙН, акцентировал на росте объемов продаж и прозрачности процессов, которые позволяют привлекать частный капитал к стратегическим объектам. Также были представлены инвестиционные планы до конца 2025 года, в которые вошли наиболее перспективные объекты малой и крупной приватизации. Prozorro.Продажи является эффективным инструментом для бизнеса, ищущего новые возможности на рынке недвижимости Украины.

Инна Фурман, СЕО, Основательница компании 3D UTU, ознакомила с новейшими технологиями в строительстве, в частности 3D-печатью бетоном, которая уже сегодня позволяет существенно экономить время, средства и человеческие ресурсы. Она представила первый в Украине жилой дом, напечатанный на 3D-принтере, и подчеркнула потенциал этой технологии для ускорения строительства, снижения стоимости конструкций и создания уникальных архитектурных решений. Также были обозначены вызовы, связанные с внедрением 3D-строительства, и решения, которые уже применяет компания UTU.

Владимир Копийковский, Руководитель отдела продаж компании "Евроформат" Лифты, осветил трансформацию рынка лифтовой инфраструктуры в Украине в направлении безбарьерных решений. Он акцентировал на необходимости адаптации лифтов к потребностям маломобильных групп населения, в частности людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и пожилых людей. Было отмечено, что инклюзивность постепенно становится обязательным стандартом в строительстве, а благодаря государственным программам, подобным "Сделано в Украине", украинские производители, как "Евроформат", получают дополнительные возможности для развития.

Юрий Хапко, Управляющий партнер юридической фирмы TOTUM, поднял тему возвращения практики взимания долевого участия, которая была официально отменена в 2020 году. Несмотря на это, застройщикам, которые не успели ввести объекты в эксплуатацию до этой даты или не заключили договоры, сейчас массово поступают иски от органов местной власти. Он объяснил, почему такая ситуация возникла, какие юридические коллизии существуют и как защитить бизнес — уменьшить или избежать уплаты.

Даниил Глоба, руководитель юридического отдела YouControl, разъяснил, как девелоперам избегать рисков при восстановлении, чтобы не потерять деньги, репутацию и время. Он подчеркнул важность проверки контрагентов и персонала, выявления связей со страной-агрессором, наличия санкций или судебных дел. Также подчеркнул роль комплаенса — системы внутреннего контроля, которая помогает предупредить юридические и финансовые проблемы.

В конце встречи участники Business Club КБУ имели возможность пообщаться и обсудить возможные направления сотрудничества.

Ознакомиться с материалами первой части Business Club КБУ, на которой были рассмотрены аналитические данные украинского рынка недвижимости, можно по ссылке:

https://www.youtube.com/live/elRWrlPiTS0?si=kSqNTVtgybZ8Vx23

Предлагаем просмотреть фотоальбом:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1168510805295283&type=3&locale=uk_UA

