На Буковині закривають на вихідні всі магазини та АЗС

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС у вихідні та святкові дні у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місця. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим”, — йдеться у повідомленні.

Так, буде обмежено роботу всіх торгівельних об’єктів, незалежно від форм власності, окрім аптек.

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Повідомляється, що АЗС в області будуть працювати виключно для заправки машин служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.

Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.

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