На Буковині закривають на вихідні всі магазини та АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС у вихідні та святкові дні у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місця. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим”, — йдеться у повідомленні.
Так, буде обмежено роботу всіх торгівельних об’єктів, незалежно від форм власності, окрім аптек.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Буковині помер пацієнт із підозрою на COVID-19
Повідомляється, що АЗС в області будуть працювати виключно для заправки машин служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.