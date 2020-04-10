На Буковині помер пацієнт із підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Чернівецькій області помер 81-річний пацієнт із підозрою на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У Новоселицькій центральній районній лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19. 81-річного чоловіка госпіталізували 8 квітня”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у нього була двобічна пневмонія та серцева недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.
Як повідомлялося, на Буковині 9 квітня офіційно підтверджено ще 76 випадків коронавірусу, троє людей померли.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.