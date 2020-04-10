На Буковине умер пациент с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Черновицкой области умер 81-летний пациент с подозрением на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“В Новоселецкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. 81-летнего мужчину госпитализировали 8 апреля”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что у него была двусторонняя пневмония и сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Как сообщалось, на Буковине 9 апреля официально подтверждено еще 76 случаев коронавируса, три человека погибли.
Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.