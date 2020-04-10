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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 12850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 44460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 47771 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70791 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100753 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130478 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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На Буковине умер пациент с подозрением на COVID-19

На Буковине умер пациент с подозрением на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Черновицкой области умер 81-летний пациент с подозрением на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“В Новоселецкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. 81-летнего мужчину госпитализировали 8 апреля”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что у него была двусторонняя пневмония и сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Как сообщалось, на Буковине 9 апреля официально подтверждено еще 76 случаев коронавируса, три человека погибли.

Напомним, в Украине 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

Украинские Национальные Новости

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