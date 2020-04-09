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На Буковині за добу виявили ще 76 випадків коронавірусу, троє людей померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Буковині сьогодні, 9 квітня, офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

За його словами, у медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра. Усі недужі надто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували.

За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи.

Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома.

Нагадаємо, у трьох областях на вихідних хочуть ввести комендантську годину через коронавірус.

В Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальні.

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