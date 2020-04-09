На Буковине за сутки обнаружили еще 76 случаев коронавируса, три человека умерли

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавируса. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 379 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.