На Буковине за сутки обнаружили еще 76 случаев коронавируса, три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавируса. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 379 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
По его словам, в медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали.
По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.
С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома.
Напомним, в трех областях на выходных хотят ввести комендантский час из-коронавируса.
В Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных.