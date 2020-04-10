На Буковине закрывают на выходные все магазины и АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных места. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook, передает УНН.
“С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим”, — говорится в сообщении.
Так, будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.
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Сообщается, что АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи: 101, 102, 103, 104.
Напомним, что в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.