На Буковине закрывают на выходные все магазины и АЗС

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных места. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook, передает УНН.