На Буковині зафіксували землетрус

Цитата

"21 січня 2023 року о 05:59:59 (за київським часом)... зареєстровано землетрус в районі села Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За розрахунками, вказали в управлінні, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією належить до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, під відкритим небом - небагатьма. Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Доповнення

Останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 23 грудня 2022 року магнітудами 3,0 та 2,2 за шкалою Ріхтера.