На Буковине зафиксировали землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Черновицкой области сегодня утром зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный центр специального контроля сообщает в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"21 января 2023 года в 05:59:59 (по киевскому времени)... зарегистрировано землетрясение в районе села Коболчин, Днестровского района, Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", - говорится в сообщении.
Детали
По расчетам, указали в управлении, землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом - немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Дополнение
Последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 23 декабря 2022 года с магнитудами 3,0 и 2,2 по шкале Рихтера.