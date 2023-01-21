На Буковине зафиксировали землетрясение

Цитата

"21 января 2023 года в 05:59:59 (по киевскому времени)... зарегистрировано землетрясение в районе села Коболчин, Днестровского района, Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

Детали

По расчетам, указали в управлении, землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к слабым, ощущается лишь небольшой частью населения, под открытым небом - немногими. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Дополнение

Последние землетрясения с территории Черновицкой области были зарегистрированы 23 декабря 2022 года с магнитудами 3,0 и 2,2 по шкале Рихтера.