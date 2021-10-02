На Буковині зафіксували 462 нові випадки інфікування коронавірусом

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 90 547 випадків хвороби. За останню добу 192 людини одужало, 81 938 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 047 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1890 ПЛР-дослідження та 1104 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 447 222 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 649 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.