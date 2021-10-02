На Буковине зафиксировали 462 новых случая инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Черновицкой области за 2 октября зафиксировали 462 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 192 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 90 547 случаев болезни. За последние сутки 192 человека выздоровели, 81938 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2047 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1890 ПЦР-исследования и 1104 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 447 222 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 649 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.