На Буковині введено особливий режим в’їзду та виїзду в декількох селах через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Введено особливий режим в’їзду та виїзду у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці для запобігання поширенню COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду",- йдеться в повідомленні.
Також наголошується,що всі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу.
Як повідомлялося, в Україні уже підтверджено 40 випадків COVID-19.