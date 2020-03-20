На Буковине введен особый режим въезда и выезда в нескольких селах из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Введен особый режим въезда и выезда в селах Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы для предотвращения распространения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса.
Как сообщалось, в Украине уже подтверждено 40 случаев COVID-19.