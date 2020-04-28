На Буковині виявили 60 нових випадків коронавірусу, загалом - 1489
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Чернівецькій області 28 квітня офіційно підтверджено ще 60 випадків зараження коронавірусом, із них 21 – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1489 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Чернівецьку ОДА.
За інформацією глави ОДА Сергія Осачука, 19 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 98 осіб.
У лікарнях Буковини для хворих на коронавірус передбачено 2783 ліжок, наразі зайняте 501 ліжко.
Як повідомив Осачук, благодійники передали обласній лікарні дезінфекційний тунель. Коли людина проходить крізь нього, на неї розпилюється спеціальний розчин, який вбиває бактерії та віруси. Тунелем можуть користуватися лікарі, пацієнти та відвідувачі медичного закладу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні.