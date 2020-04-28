На Буковине обнаружили 60 новых случаев коронавируса, в общем - 1489

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35288 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79705 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101859 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128113 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128744 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172112 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121697 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157383 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 103240 просмотра
Актуальное
На Буковине обнаружили 60 новых случаев коронавируса, в общем - 1489

На Буковине обнаружили 60 новых случаев коронавируса, в общем - 1489

Киев  •  УНН

 • 12810 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Черновицкой области 28 апреля официально подтверждено еще 60 случаев заражения коронавируса, из них 21 - в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1489 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черновицкую ОГА.

По информации главы ОГА Сергея Осачука, 19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 98 человек.

В больницах Буковины для больных коронавирус предусмотрено 2783 коек, сейчас занята 501 кровать.

Как сообщил Осачук, благотворители передали областной больнице дезинфекционный тоннель. Когда человек проходит сквозь него, на нее распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы. Туннелем могут пользоваться врачи, пациенты и посетители медицинского учреждения.

Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.

Украинские Национальные Новости

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