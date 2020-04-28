На Буковине обнаружили 60 новых случаев коронавируса, в общем - 1489
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Черновицкой области 28 апреля официально подтверждено еще 60 случаев заражения коронавируса, из них 21 - в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1489 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черновицкую ОГА.
По информации главы ОГА Сергея Осачука, 19 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 98 человек.
В больницах Буковины для больных коронавирус предусмотрено 2783 коек, сейчас занята 501 кровать.
Как сообщил Осачук, благотворители передали областной больнице дезинфекционный тоннель. Когда человек проходит сквозь него, на нее распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы. Туннелем могут пользоваться врачи, пациенты и посетители медицинского учреждения.
Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.