На Буковині виявили 298 нових випадків коронавірусу за добу

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“Уперше за довгий час маємо такий різкий стрибок нововиявлених випадків COVID-19”, — повідомили в ОДА.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 85 060 випадків хвороби. За останню добу 92 людини одужало, 79 292 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 906 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1208 ПЛР-дослідження та 1861 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 338 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 750 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.