На Буковині виявили 219 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 18 вересня зафіксували 219 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 28 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 85 279 випадків хвороби. За останню добу 28 людей одужало, 79 320 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померла 1 921 людина. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 942 ПЛР-дослідження та 1690 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 344 398 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 829 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.