На Буковине обнаружили 219 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Черновицкой области за 18 сентября зафиксировали 219 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 28 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 85 279 случаев болезни. За последние сутки 28 человек выздоровели, 79 320 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерла 1921 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 942 ПЦР-исследования и 1690 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 344 398 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 829 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.