На Буковині виявили 128 нових випадків коронавірусу за добу

ukru
17 березня, 19:38 • 100646 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 125501 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 182309 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156608 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155484 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162909 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179713 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150283 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159429 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176149 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 38357 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 48757 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 32413 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 17349 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 51492 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 182309 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 162841 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259628 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 255693 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 383709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61648 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70486 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68372 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101773 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111834 перегляди
Актуальне
На Буковині виявили 128 нових випадків коронавірусу за добу

На Буковині виявили 128 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 17511 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 31 серпня зафіксували 128 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужала 2й особа. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 832 випадки хвороби. За останню добу 22 людини одужало, 78 579 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 843 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 661 ПЛР-дослідження та 841 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 286 296 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 789 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами