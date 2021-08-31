На Буковине обнаружили 128 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Черновицкой области за 31 августа зафиксировали 128 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровела 2й человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 832 случая болезни. За последние сутки 22 человека выздоровели, 78579 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1843 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 661 ПЦР-исследования и 841 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 286 296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 789 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.