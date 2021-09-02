На Херсонщині виявили 103 нові випадки коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 787 ПЛР-досліджень, 260 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 594 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 103 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 58 жінок та 45 чоловіків. Серед них 16 дітей і 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “83 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 20 осіб”.

Додається, що за добу померли 3 людини, а 32 одужали.

“Тож наразі в області 38 081 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

З них:

—35 447 людей побороли недуг;

—1385 людей інфіковані COVID-19;

—1 249 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 288 371 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 833 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.