В Херсонской области обнаружили 103 новых случая коронавируса в сутки

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“За последние сутки проведено 787 ПЦР-исследований, 260 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 594 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 103 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 58 женщин и 45 мужчин. Среди них 16 детей и 1 медицинский работник ”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “83 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 20 человек ”.

Добавляется, что за сутки умерли 3 человека, а 32 выздоровели.

“Поэтому сейчас в области 38 081 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.

Из них

−35447 человек побороли недугов;

−1385 человек инфицированы COVID-19;

−1249 человек умерли ”, - говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2288371 выпады к коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 833 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.