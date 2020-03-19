На Буковині серед інфікованих COVID-19 є ті, хто не виїжджав за кордон - ЧОДА

КИЇВ. 20 березня. УНН. Серед інфікованих COVID-19 у Чернівецькій області є не лише люди, які повернулися з-за кордону, а й так звані контактні особи, тобто ті, хто спілкувався із зараженими вдома. Про це розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає УНН з посиланням на сторінку ЧОДА у Facebook.