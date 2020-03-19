На Буковині серед інфікованих COVID-19 є ті, хто не виїжджав за кордон - ЧОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Серед інфікованих COVID-19 у Чернівецькій області є не лише люди, які повернулися з-за кордону, а й так звані контактні особи, тобто ті, хто спілкувався із зараженими вдома. Про це розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає УНН з посиланням на сторінку ЧОДА у Facebook.
Він знову наголосив на важливості самоізоляції. "Дуже і дуже прошу – проявіть людську і соціальну свідомість та відповідальність", закликав голова ОДА.
Нагадаємо, у Чернівецькій області 19 березня офіційно підтверджено ще 5 випадків зараження коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
Таким чином, на Буковині наразі є 15 зафіксованих випадків COVID-19. Загалом по Україні - 26.
Разом із тим, у 16 осіб 19 березня коронавірус не підтвердився.