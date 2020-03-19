На Буковине среди инфицированных COVID-19 есть те, кто не выезжал за границу - ЧОГА

КИЕВ. 20 марта. УНН. Среди инфицированных COVID-19 в Черновицкой области есть не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Об этом рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает УНН со ссылкой на страницу ЧОГА в Facebook.