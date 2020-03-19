На Буковине среди инфицированных COVID-19 есть те, кто не выезжал за границу - ЧОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Среди инфицированных COVID-19 в Черновицкой области есть не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Об этом рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает УНН со ссылкой на страницу ЧОГА в Facebook.
Он вновь подчеркнул важность самоизоляции. "Очень и очень прошу - проявите человеческое и социальное сознание и ответственность", призвал председатель ОГА.
Напомним, в Черновицкой области 19 марта официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.
Таким образом, на Буковине пока есть 15 зафиксированных случаев COVID-19. В общем по Украине - 26.
Вместе с тем, у 16 человек 19 марта коронавирус не подтвердился.