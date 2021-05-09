На Буковині другу добу поспіль кількість нових інфікованих коронавірусом йде на спад
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 58 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужала 381 людина. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 914 випадків хвороби. За останню добу 381 людина одужала, 66 636 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 697 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 329 ПЛР-досліджень та 230 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 119 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 393 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.