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На Буковині чоловік зарізав дружину

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Чернівецькій області чоловік під час сварки зарізав дружину. Під час інциденту зловмисник також отримав тілесні ушкодження й перебуває в лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Так, 20-го квітня, на спецлінію “102” звернувся син потерпілої. Хлопчик повідомив, що в будинку на підлозі лежить його матір з ножовим пораненням і їй потрібна медична допомога. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

"На місці події поліцейські виявили мертвою 41-річну місцеву жительку та її 47-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Чоловік розповів співробітникам поліції, що між ним і дружиною виникла суперечка, під час якої він наніс жінці декілька ударів ножем. Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула“,- йдеться в повідомленні.

Також медики госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення. З дитиною зараз працюють психологи.

“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) та частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські оглядають місце злочину, опитують свідків та очевидців, проводиться досудове розслідування”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав власну матір.

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