На Харківщині чоловік зарізав власну матір - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Харківщині 37-річний чоловік під час сварки зарізав власну 58-річну матір. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Як з’ясувалося, 37-річний чоловік знаходився вдома зі своєю 58-річною матір’ю. Між ними виник конфлікт. В результаті побутової сварки зловмисник наніс матері удар ножем в область грудної клітини. Від отриманого поранення жінка загинула", - сказано у повідомленні.
Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік сокирою вбив 36-річну дружину та задушив півторарічну доньку.