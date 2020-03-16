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На Харківщині чоловік зарізав власну матір - поліція

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На Харківщині 37-річний чоловік під час сварки зарізав власну 58-річну матір. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Як з’ясувалося, 37-річний чоловік знаходився вдома зі своєю 58-річною матір’ю. Між ними виник конфлікт. В результаті побутової сварки зловмисник наніс матері удар ножем в область грудної клітини. Від отриманого поранення жінка загинула", - сказано у повідомленні.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік сокирою вбив 36-річну дружину та задушив півторарічну доньку

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