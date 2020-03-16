В Харьковской области мужчина зарезал собственную мать - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харьковской области 37-летний мужчина во время ссоры зарезал собственную 58-летнюю мать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Как выяснилось, 37-летний мужчина находился дома со своей 58-летней матерью. Между ними возник конфликт. В результате бытовой ссоры злоумышленник нанес матери удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения женщина погибла", - говорится в сообщении.
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Напомним, в Черновицкой области мужчина топором убил 36-летнюю жену и задушил полуторагодовалую дочь.