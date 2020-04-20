На Буковине муж зарезал жену
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черновицкой области мужчина во время ссоры зарезал жену. Во время инцидента злоумышленник также получил телесные повреждения и находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Так, 20 апреля, на спецлинию "102" обратился сын потерпевшей. Мальчик сообщил, что в доме на полу лежит его мать с ножевым ранением и нужна медицинская помощь.
"На месте происшествия полицейские обнаружили мертвой 41-летнюю местную жительницу и ее 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что между ним и женой возник спор, во время которой он нанес женщине несколько ударов ножом. В результате полученных травм потерпевшая погибла", - говорится в сообщении.
Также медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. С ребенком сейчас работают психологи.
"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские осматривают место преступления, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводится досудебное расследование", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал собственную мать.