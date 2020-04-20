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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34977 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79477 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101822 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128082 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128726 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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На Буковине муж зарезал жену

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черновицкой области мужчина во время ссоры зарезал жену. Во время инцидента злоумышленник также получил телесные повреждения и находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Так, 20 апреля, на спецлинию "102" обратился сын потерпевшей. Мальчик сообщил, что в доме на полу лежит его мать с ножевым ранением и нужна медицинская помощь. 

"На месте происшествия полицейские обнаружили мертвой 41-летнюю местную жительницу и ее 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что между ним и женой возник спор, во время которой он нанес женщине несколько ударов ножом. В результате полученных травм потерпевшая погибла", - говорится в сообщении.

Также медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. С ребенком сейчас работают психологи.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские осматривают место преступления, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводится досудебное расследование", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал собственную мать.

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