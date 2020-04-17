На борту французького авіаносця коронавірус виявили у 940 моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Франції на борту авіаносця "Шарль де Голль" коронавірус виявили в цілому у 940 моряків. Всього перевірили 2300 членів екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
"З 2300 осыб екіпажу в цілому 940 моряків дали позитивний результат на COVID-19 на авіаносці "Шарль де Голль", - повідомляють у виданні з посиланням на дані Служби охорони здоров'я Збройних сил Франції.
Повідомляється, що 645 тестів - негативні, інші результати ще не відомі.
Раніше УНН писав, що у майже 700 моряків єдиного авіаносця французького військово-морського флоту "Шарль де Голль" виявлено зараження коронавірусом.
Зараз моряки авіаносця ізольовані на своїй базі. Міноборони анонсувало розслідування обставин зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль".