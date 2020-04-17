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На борту французького авіаносця коронавірус виявили у 940 моряків

На борту французького авіаносця коронавірус виявили у 940 моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Франції на борту авіаносця "Шарль де Голль" коронавірус виявили в цілому у 940 моряків. Всього перевірили 2300 членів екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

"З 2300 осыб екіпажу в цілому 940 моряків дали позитивний результат на COVID-19 на авіаносці "Шарль де Голль", - повідомляють у виданні з посиланням на дані Служби охорони здоров'я Збройних сил Франції.

Повідомляється, що 645 тестів - негативні, інші результати ще не відомі.

Раніше УНН писав, що у майже 700 моряків єдиного авіаносця французького військово-морського флоту "Шарль де Голль" виявлено зараження коронавірусом.

Зараз моряки авіаносця ізольовані на своїй базі. Міноборони анонсувало розслідування обставин зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль".

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