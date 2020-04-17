На борту французского авианосца коронавирус обнаружили у 940 моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во Франции на борту авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили в общей сложности у 940 моряков. Всего проверили 2300 членов экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
“Из 2300 человек экипажа в общей сложности 940 моряков дали положительный результат на COVID-19 на авианосце “Шарль де Голль”, — сообщают в издании со ссылкой на данные Службы здравоохранения Вооруженных сил Франции.
Сообщается, что 645 тестов — отрицательные, остальные результаты еще не известны.
Ранее УНН писал, что у почти 700 моряков единственного авианосца французского военно-морского флота “Шарль де Голль” обнаружено заражение коронавирусом.
Сейчас моряки авианосца изолированные на своей базе. Минобороны анонсировало расследование обстоятельств заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец “Шарль де Голль”.