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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34874 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79403 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101811 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128072 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128719 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121687 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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На борту французского авианосца коронавирус обнаружили у 940 моряков

На борту французского авианосца коронавирус обнаружили у 940 моряков

Киев  •  УНН

 • 19765 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во Франции на борту авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружили в общей сложности у 940 моряков. Всего проверили 2300 членов экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

“Из 2300 человек экипажа в общей сложности 940 моряков дали положительный результат на COVID-19 на авианосце “Шарль де Голль”, — сообщают в издании со ссылкой на данные Службы здравоохранения Вооруженных сил Франции.

Сообщается, что 645 тестов — отрицательные, остальные результаты еще не известны.

Ранее УНН писал, что у почти 700 моряков единственного авианосца французского военно-морского флота “Шарль де Голль” обнаружено заражение коронавирусом.

Сейчас моряки авианосца изолированные на своей базе. Минобороны анонсировало расследование обстоятельств заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец “Шарль де Голль”.

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