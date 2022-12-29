На білоруських полігонах перебуває до 11 тис. особового складу противника - Генштаб

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«Вздовж державного кордону України з білоруссю обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тис. особового складу та понад 400 одиниць озброєння, військової техніки окупанта», - розповів Громов.

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За його словами, на сьогодні угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, у брянській та курській областях рф, вдвічі менше того угруповування, що було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року.

«22 тис. проти 45,5 тис. окупантів. Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій спільне угруповування військ агресора буде налічувати близько 30 тис. війск, що все одне менше того, яке брало участь в повномасштабному вторгненні», - сказав Громов.

Він зазначив, що окрім того, на сьогодні росія вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах збройних сил рф напередодні нападу на Україну.

Доповнення

рф робить вкиди про наступ з білорусі, щоб спровокувати паніку у суспільстві, вказують у Міноборони.

27 грудня помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, але водночас складною. У білорусі не відзначається необхідного наступального угруповання військ для вторгнення на територію України на даний момент.