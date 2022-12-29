На белорусских полигонах находится до 11 тыс. личного состава – Генштаб

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"Вдоль государственной границы Украины с беларусью обстановка остается контролируемой и стабильной. Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводя учения на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тыс. личного состава и более 400 единиц вооружения, военной техники оккупанта", - рассказал Громов.

Детали

По его словам, на сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале текущего года.

«22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов. Даже в случае привлечения всех боевых белорусских воинских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций совместная группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тыс. войск, что все равно меньше того, которое участвовало в полномасштабном вторжении», - сказал Громов.

Он отметил, что кроме того, на сегодня россия вывезла с белорусской территории все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня, которые были созданы в интересах вооруженных сил рф накануне нападения на Украину.

Дополнение

рф делает вбросы о наступлении из беларуси, чтобы спровоцировать панику в обществе, указывают в Минобороны.

27 декабря помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой, но в то же время сложной. В беларуси не отмечается необходимой наступательной группировки войск для вторжения на территорию Украины на данный момент.