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На базі Центру Голокосту “Бабин Яр” створено два науково-дослідних інститути

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На базі Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” створено два науково-дослідні інститути: Інститут дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру та Інститут історії Голокосту в Україні і Східній Європі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру.

На базі Центру Голокосту “Бабин Яр” створено два науково-дослідних інститути

Це самостійні структурні підрозділи, що діятимуть у тісній координації з міжнародною науковою радою Центру, йдеться у повідомленні.

Інститут дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру здійснює і підтримує мультидисциплінарні дослідження з проблематики історії розвитку територій Бабиного Яру у політичному, економічному і культурному вимірах як множинного місця пам’яті. Очільник Інституту – доктор політичних, кандидат історичних наук Владислав Гриневич. В складі Інституту працюють вітчизняні і зарубіжні науковці, які спеціалізуються на проблематиці історії Другої світової війни, Голокосту, Бабиного Яру і політики пам’яті.

Наразі Інститут розпочав роботу над масштабним проєктом "Бабин яр: територія та ландшафт пам’яті. Ілюстрована енциклопедія" — найповнішим систематичним викладом історії Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій, що тут відбулися. Енциклопедія стане вагомим внеском у розвиток студій Бабиного Яру як окремого наукового напряму та запропонує розвиток наративу для концепції майбутнього музею. Видання готується за участі широкого кола науковців України та світу. Публікація запланована на вересень 2021 року, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Іще один структурний підрозділ Меморіалу – Інститут, який вивчатиме історію Голокосту і пам’яті про нього в Україні і Східній Європі шляхом провадження, підтримки, розвитку та популяризації академічних історичних та міждисциплінарних досліджень як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Очолює Інститут Андрій Руккас, кандидат історичних наук, доцент, автор курсів з історії Голокосту та історії геноцидів, науковий керівник Центру досліджень геноцидів і масових репресій.

З представників обох Інститутів, із залученням знаних міжнародних фахівців сформований Комітет, який надаватиме гранти для ведення досліджень і підтримки талановитих молодих науковців на конкурсній основі.

Нагадаємо, письменники, історики та журналісти закликали звільнити Хржановського з посади худкерівника Меморіального центру "Бабин Яр".

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