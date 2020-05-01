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На базе Центра Холокоста "Бабий Яр" созданы два научно-исследовательских института

Киев • УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" созданы два научно-исследовательских института: Институт исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра и Институт истории Холокоста в Украине и Восточной Европе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра.

На базе Центра Холокоста "Бабий Яр" созданы два научно-исследовательских института

Это самостоятельные структурные подразделения, которые будут действовать в тесной координации с международным научным советом Центра, говорится в сообщении.

Институт исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра осуществляет и поддерживает мультидисциплинарные исследования по проблематике истории развития территорий Бабьего Яра в политической, экономической и культурной измерениях как множественного места памяти. Глава Института - доктор политических, кандидат исторических наук Владислав Гриневич. В составе Института работают отечественные и зарубежные ученые, специализирующиеся на проблематике истории Второй мировой войны, Холокоста, Бабьего Яра и политики памяти.

Сейчас Институт начал работу над масштабным проектом "Бабий яр территория и ландшафт памяти. Иллюстрированная энциклопедия" - полным систематическим изложением истории Бабьего Яра как символа Холокоста и других трагедий, что здесь состоялись. Энциклопедия станет весомым вкладом в развитие исследований Бабьего Яра как отдельного научного направления и предложит развитие нарратива для концепции будущего музея. Издание готовится при участии широкого круга ученых Украины и мира. Публикация запланирована на сентябрь 2021 года, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Еще одно структурное подразделение Мемориала - Институт, который будет изучать историю Холокоста и памяти о нем в Украине и Восточной Европе путем производства, поддержки, развития и популяризации академических исторических и междисциплинарных исследований как на национальном, так и на международном уровнях.

Возглавляет Институт Андрей Руккас, кандидат исторических наук, доцент, автор курсов по истории Холокоста и истории геноцидов, научный руководитель Центра исследований геноцидов и массовых репрессий.

Из представителей обоих институтов, с привлечением известных международных специалистов сформирован Комитет, который будет предоставлять гранты для ведения исследований и поддержки талантливых молодых ученых на конкурсной основе.

Напомним, писатели, историки и журналисты призвали уволить Хржановского с должности худрука Мемориального центра "Бабий Яр".

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