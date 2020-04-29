Писатели, историки и журналисты призвали уволить Хржановского с должности худрука Мемориального центра "Бабий Яр"

“В эти дни в Украине происходит острая дискуссия вокруг концепции Мемориала нынешнего художественного руководителя Мемориального центра Холокоста „Бабий Яр“ Ильи Хржановского и его предыдущих проектов. В конце 2019 года Хржановского было назначено художественным руководителем Мемориального центра Холокоста „Бабий Яр“. Однако, по свидетельству сотрудников, де-факто его работа в Мемориале началась еще ранней осенью. С тех пор политика Мемориала претерпела радикальных изменений”, — говорится в тексте письма.

Отмечается, что сначала им не были предоставлены объяснения увольнения бывшей команды, позже Хржановськоий необоснованно заявил о невозможности дальнейшей международной поддержки Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Также авторы письма уверяют, что в проекте Хржановского “Дау” были нарушены права человека и трудового законодательства.

“Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институт на грани международного скандала. Призываем Наблюдательный совет уволить господина Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста „Бабий Яр“ и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью”, - говорится в тексте письма.

Следовательно, письмо уже подписали несколько десятков человек, в том числе:

— Зураб Аласания, журналист, председатель правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины,

— Юлия Ваганова, заместитель генерального директора НКММК “Мистецький Арсенал” по выставочной и музейной работе,

— Тамара Гундорова, профессор, член-корреспондент НАН Украины, Институт литературы имени Шевченко НАН Украины, член Национального совета Украины по развитию науки и технологий,

— Сергей Жадан, писатель

— Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института и другие.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прислал заявление в Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” о том, что не должен режиссер Илья Хржановский, автор скандального фильма “Дау. Дегенерация ”, быть причастным к деятельности Мемориального центра.

Как сообщал УНН, 22 апреля прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма “ДАУ.Дегенерация”. Во время съемок киноленты детям могли причинить физическую боль или нанести моральный ущерб насильственными действиями.

При этом, в благотворительном фонде (БФ) Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” считают, что “значительный общественный резонанс”, который был вызван ситуацией вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, преждевременный и призывают дождаться результатов проверок правоохранительных органов.