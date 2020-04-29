Письменники, історики та журналісти закликали звільнити Хржановського з посади худкерівника Меморіального центру "Бабин Яр"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Представники креативних індустрій звернулися з листом до Наглядової ради Меморіального центру Голокосту з проханням звільнити скандального Іллю Хржановського з посади художнього керівника через те, що результати його роботи ставлять інституцію на межі міжнародного скандалу. Про це повідомляє УНН із посиланням на текст відкритого листа.
“У ці дні в Україні відбувається гостра дискусія навколо концепції Меморіалу нинішнього художнього керівника Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“ Ільї Хржановського та його попередніх проектів. Наприкінці 2019 року пана Хржановського було призначено художнім керівником Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“. Однак, за свідченнями співробітників, де-факто його робота в Меморіалі почалася ще ранньої осені. Відтоді політика Меморіалу зазнала радикальних змін”, — йдеться у тексті листа.
Зазначається, що спершу ним не були надані пояснення звільнення колишньої команди, пізніше Хржановськоий необгрутновано заявив про неможливість подальшої міжнародної підтримки Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Також автори листа запевняють, що у проекті Хржановського “Дау” були порушені права людини та трудового законодавства.
“Репутаційні втрати, завдані Меморіалу внаслідок призначення пана Хржановського художнім керівником, руйнують результати роботи попередніх трьох років та ставлять інституцію на межі міжнародного скандалу. Закликаємо Наглядову раду звільнити пана Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“ та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю”, — йдеться у тексті листа.
Відтак, лист вже підписали кілька десятків людей, зокрема:
— Зурабі Аласанія, журналіст, голова правління Національної Суспільної Телерадіокомпанії України,
— Юлія Ваганова, заступниця генерального директора НКММК “Мистецький Арсенал” з виставкової і музейної роботи,
— Тамара Гундорова, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут літератури імені Шевченка НАН України, член Національної ради України з розвитку науки і технологій,
— Сергій Жадан, письменник
— Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту та інші.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики надіслав заяву в Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” про те, що не має бути режисер Ілля Хржановський, автор скандального фільму “ДАУ. Дегенерація”, дотичний до діяльності Меморіального центру.
Як повідомляв УНН, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму “ДАУ.Дегенерація”. Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.
При цьому, у благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” вважають, що “значний суспільний резонанс”, який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.