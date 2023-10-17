На Авдіївському напрямку відбили понад 10 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, тут Сили оборони минулої доби відбили понад 10 атак ворога, повідомив у вівторок в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога", - сказав Ковальов.
На Мар'їнському та Шахтарському напрямках, з його слів, українські захисики "відбили понад 15 атак ворога у районі Мар'їнки Донецької області та 5 атак - південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області".
"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога у районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак ворога в районах Стельмахівки та Надії Луганської області", - зазначив Ковальов.
Протягом минулої доби, зі слів речника Генштабу, відбулося 72 бойових зіткнення.
Нагадаємо
Сили оборони мають успіх західніше Вербового, відбили три атаки ворога біля Андріївки.