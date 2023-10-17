На Авдеевском направлении отбили более 10 атак врага - Генштаб

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"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. В течение суток наши воины отбили более 10 атак врага", - сказал Ковалев.

На Марьинском и Шахтерском направлениях, по его словам, украинские защитники "отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и 5 атак - южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области".

"На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак врага в районах Стельмаховки и Надии Луганской области", - отметил Ковалев.

За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло 72 боевых столкновения.

Напомним

Силы обороны имеют успех западнее Вербового, отразили три атаки врага у Андреевки.