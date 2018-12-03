На аукціоні Christie's продана найдорожча пляшка віскі

"Односолодовий Macallan 60-річної витримки 1926 року в унікальній пляшці, розписаній (ірландським художником) Майклом Діллоном, досяг ціни в 1,2 млн фунтів стерлінгів (близько 1,5 млн дол. - ред.), встановивши світовий рекорд аукціону для пляшки віскі", - йдеться в повідомленні.

Ім'я покупця віскі не уточнюється.

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Разом з цим, на сайті Christie's повідомляється, що разом з Діллоном, етикетку напою розписували й інші класики сучасного живопису. Серед них і англієць Пітер Блейк, який став автором обкладинки альбому Sgt. Pepper групи Beatles.

Як писав УНН, в Україні прогнозується зростання цін на алкогольні напої.