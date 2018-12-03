На аукционе Christie’s продана самая дорогая бутылка виски
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 млн долл. Об этом в Twitter сообщил британский аукционный дом Christie’s, передает УНН.
"Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной (ирландским художником) Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 млн фунтов стерлингов (около 1,5 млн долл. — ред.), установив мировой рекорд аукциона для бутылки виски", - говорится в сообщении.
Имя покупателя виски не уточняется.
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Вместе с этим, на сайте Christie’s сообщается, что наряду с Диллоном, этикетку напитка расписывали и другие классики современной живописи. В их числе и англичанин Питер Блейк, ставший автором обложки альбома Sgt. Pepper группы Beatles.
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