На адмінмежі з Кримом найчастіше намагаються провезти валюту, алкоголь та автозапчастини - митниця
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Херсонські митники протягом жовтня 294 рази зупинили заборонені товари на адмінмежі з Кримом. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Херсонській області.
Так, протягом жовтня п.р. інспектори КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар” м/п “Херсон-центральний” Херсонської митниці ДФС оформили 294 картки відмови у пропуску товарів з тимчасово окупованої території на територію України та у зворотному напрямку.
Серед товарів, заборонених для ввезення/вивезення були: валюта, російські рублі, аксесуари для страйкбола, алкогольні напої, харчові продукти, різноманітні запчастини для автомобілів, вживані меблі, побутова техніка, будівельні інструменти та інше майно особистого користування.
У відомстві наголосили, що з переліком товарів заборонених для ввезення/вивезення, відповідно Постанови КМУ від 16 грудня 2015 року № 1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію” можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Херсонській області.