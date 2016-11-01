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На адмінмежі з Кримом найчастіше намагаються провезти валюту, алкоголь та автозапчастини - митниця

На адмінмежі з Кримом найчастіше намагаються провезти валюту, алкоголь та автозапчастини - митниця

Київ • УНН

 • 9421 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Херсонські митники протягом жовтня 294 рази зупинили заборонені товари на адмінмежі з Кримом. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Херсонській області.

Так, протягом жовтня п.р. інспектори КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар” м/п “Херсон-центральний” Херсонської митниці ДФС оформили 294 картки відмови у пропуску товарів з тимчасово окупованої території на територію України та у зворотному напрямку.

Серед товарів, заборонених для ввезення/вивезення були: валюта, російські рублі, аксесуари для страйкбола, алкогольні напої, харчові продукти, різноманітні запчастини для автомобілів, вживані меблі, побутова техніка, будівельні інструменти та інше майно особистого користування.

У відомстві наголосили, що з переліком товарів заборонених для ввезення/вивезення, відповідно Постанови КМУ від 16 грудня 2015 року № 1035 “Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію” можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Херсонській області.

Українські Національні Новини

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