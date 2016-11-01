На админгранице с Крымом чаще всего пытаются провезти валюту, алкоголь и автозапчасти - таможня

Так, в течение октября т.г. инспекторы КПВВ "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар" т / п "Херсон-центральный" Херсонской таможни ГФС оформили 294 карточки отказа в пропуске товаров с временно оккупированной территории на территорию Украины и в обратном направлении.

Среди товаров, запрещенных для ввоза / вывоза были валюта, российские рубли, аксессуары для страйкбола, алкогольные напитки, продукты питания, различные запчасти для автомобилей, подержанная мебель, бытовая техника, строительные инструменты и другое имущество личного пользования.

В ведомстве отметили, что с перечнем товаров запрещенных для ввоза / вывоза, соответственно Постановления КМУ от 16 декабря 2015 № 1035 "Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и / или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию "можно ознакомиться на субсайти территориальных органов ГФС в Херсонской области.