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МЗС засудило недопуск спостерігачів ОБСЄ на окупований Донбас

Київ • УНН

 • 8270 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України поширило заяву щодо систематичних обмежень свободи пересування та перешкоджань у виконанні мандата СММ ОБСЄ в Україні з боку Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“МЗС України рішуче засуджує системні обмеження та провокації з боку Росії та її окупаційних військ проти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ). У такий спосіб Кремль намагається уникнути відповідальності за розпалювання конфлікту та блокування виконання Мінських домовленостей”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою 10 жовтня 2018 року тематичною доповіддю СММ “Обмеження свободи пересування та інші перешкоди у виконанні мандата СММ за період з липня 2017 по червень 2018 рр.”, саме на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України було зафіксовано переважну більшість фактів обмеження свободи пересування та інші перешкоди у процесі виконання представниками СММ їхнього мандата. Особливе занепокоєння викликають наведені у доповіді факти ворожого ставлення російських окупаційних військ до спостерігачів СММ, що супроводжується погрозами та застосуванням зброї.

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РФ продовжує блокувати діяльність СММ у прикордонних районах окупованого Донбасу для приховування безперебійного постачання російської зброї, боєприпасів та найманців на територію України. Як зазначається в доповіді, протягом звітного періоду “суттєво збільшилась кількість випадків обмеження свободи пересування поблизу кордону в непідконтрольних урядові районах, здебільшого в Луганській області”. МЗС України засуджує такі дії РФ, що є грубим порушенням Мінських домовленостей про забезпечення постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ.

"Висловлюючи повну підтримку діяльності СММ, вчергове вимагаємо від РФ припинити залякування спостерігачів СММ, відмовитися від практики “закритих зон” для спостереження ОБСЄ та гарантувати безпечний та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї тимчасово окупованої території України, включаючи Автономну Республіку Крим та м.Севастополь", - зазначають у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України вкотре закликали РФ вжити всіх необхідних заходів для припинення перешкоджання діяльності міжнародних організацій, в т.ч. гуманітарних, з боку її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, бойовики заборонили представникам ОБСЄ  в’їзд до Верхньошироківського, Южної Ломуватки, а також до Заїченко та Новоазовська.

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