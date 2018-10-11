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МИД осудило недопуск наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс

МИД осудило недопуск наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс

Киев  •  УНН

 • 8269 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины распространило заявление по систематическим ограничениям свободы передвижения и препятствования в выполнении мандата СММ ОБСЕ в Украине со стороны Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и ее оккупационных войск против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Таким образом Кремль пытается избежать ответственности за разжигание конфликта и блокирование выполнения Минских договоренностей”, - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному 10 октября 2018 года тематическому докладу СММ “Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ за период с июля 2017 по июнь 2018 года”, именно на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины было зафиксировано подавляющее большинство фактов ограничения свободы передвижения и другие препятствия в процессе выполнения представителями СММ их мандата. Особое беспокойство вызывают приведенные в докладе факты враждебного отношения российских оккупационных войск к наблюдателям СММ, сопровождающегося угрозами и применением оружия.

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РФ продолжает блокировать деятельность СММ в приграничных районах оккупированного Донбасса для сокрытия бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины. Как отмечается в докладе, в течение отчетного периода “существенно увеличилось количество случаев ограничения свободы передвижения вблизи границы в неподконтрольных правительству районах, преимущественно в Луганской области”. МИД Украины осуждает такие действия РФ, что является грубым нарушением Минских договоренностей об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

"Выражая полную поддержку деятельности СММ, в очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики “закрытых зон” для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей временно оккупированной территории Украины, включая Автономную Республику Крым и Севастополь", - отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве в который раз призвали РФ принять все необходимые меры для прекращения препятствования деятельности международных организаций, в т.ч. гуманитарных, со стороны ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, боевики запретили представителям ОБСЕ въезд в Верхнешироковское, Южную Ломоватку, а также в Заиченко и Новоазовск.

Украинские Национальные Новости

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