МЗС висловило протест Сербії через візит представників окупованого Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду 4-7 грудня і запросило до МЗС тимчасову повірену у справах Республіки Сербія в Україні Світлану Кошутич для висловлення протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МЗС.

“Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду 4-7 грудня 2019 року, в ході якого мали місце зустрічі з депутатами Парламенту Сербії та проведення конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією та визнання волевиявлення народу Криму", - йдеться в повідомленні.

У заяві МЗС зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у зриві виступу "представників Криму" в ООН.

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