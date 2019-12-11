МИД выразил протест Сербии из-за визита представителей оккупированного Крыма

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведения конференции" Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма ", - говорится в сообщении.

В заявлении МИД указано воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.

Напомним, Россия обвинила Украину в срыве выступления "представителей Крыма" в ООН.