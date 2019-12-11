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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 38219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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МИД выразил протест Сербии из-за визита представителей оккупированного Крыма

МИД выразил протест Сербии из-за визита представителей оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 11110 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря и пригласило в МИД временного поверенного в делах Республики Сербия в Украине Светлану Кошутич для выражения протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019, в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведения конференции" Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма ", - говорится в сообщении.

В заявлении МИД указано воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.

Напомним, Россия обвинила Украину в срыве выступления "представителей Крыма" в ООН.

Украинские Национальные Новости

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